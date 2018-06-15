В «Росэнергоатоме» сообщили о выведении энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 на полную мощность

Концерн «Росэнергоатом» заявил, что новый энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 впервые выведен на полную мощность.

Об этом сообщается на сайте концерна.

«12 июня инновационный энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 (с реактором ВВЭР-1200) впервые выведен на полную проектную мощность», — указывается в заявлении.

Как отметил главный инженер станции Александр Беляев, коллектив Ленинградской АЭС добился доведения работы энергоблока до 100%, пройдя все пороги мощности реакторной установки за два с половиной месяца.

Уточняется, что в течение 15 дней пройдут заключительные испытания энергоблока на полной мощности. Данные тестовые работы должны окончательно подтвердить, что оборудование и технологические системы работают в полном соответствии с проектом.

После этого энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 будет принят в промышленную эксплуатацию. Планируется, что это событие произойдёт до конца текущего года.

В феврале сообщалось, что на Ленинградской АЭС-2 состоялся пуск реактора энергоблока №1.

9 марта энергоблок выдал первый ток в энергосистему.