В «Росэнергоатоме» сообщили о выведении энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 на полную мощность
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Об этом сообщается на сайте концерна.
«12 июня инновационный энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 (с реактором ВВЭР-1200) впервые выведен на полную проектную мощность», — указывается в заявлении.
Как отметил главный инженер станции Александр Беляев, коллектив Ленинградской АЭС добился доведения работы энергоблока до 100%, пройдя все пороги мощности реакторной установки за два с половиной месяца.
Уточняется, что в течение 15 дней пройдут заключительные испытания энергоблока на полной мощности. Данные тестовые работы должны окончательно подтвердить, что оборудование и технологические системы работают в полном соответствии с проектом.
После этого энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 будет принят в промышленную эксплуатацию. Планируется, что это событие произойдёт до конца текущего года.
В феврале сообщалось, что на Ленинградской АЭС-2 состоялся пуск реактора энергоблока №1.