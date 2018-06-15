В Екатеринбурге планируют построить храм во имя святого Евгения Боткина

В Академическом микрорайоне Екатеринбурга пройдёт торжественная закладка камня будущего храма во имя святого Евгения Боткина, сообщает URA.RU. Мероприятие запланировано на воскресенье, 17 июня.

Как рассказали в пресс-службе компании «РСГ-Академическое», возглавит церемонию митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Боткин был врачом семьи императора Николая II. Он добровольно поехал в ссылку в Тобольск, а затем и в Екатеринбург, где погиб вместе с царской семьёй в 1918 году.

Решение о канонизации Боткина приняли в 2016-м.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают установить в Москве памятник Николаю II.