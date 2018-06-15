В Екатеринбурге планируют построить храм во имя святого Евгения Боткина
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Как рассказали в пресс-службе компании «РСГ-Академическое», возглавит церемонию митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Боткин был врачом семьи императора Николая II. Он добровольно поехал в ссылку в Тобольск, а затем и в Екатеринбург, где погиб вместе с царской семьёй в 1918 году.
Решение о канонизации Боткина приняли в 2016-м.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают установить в Москве памятник Николаю II.