В Госдуме предлагают установить в Москве памятник Николаю II
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По мнению парламентария, увековечение памяти последнего русского императора восстановит историческую справедливость. Об этом депутат рассказал RT.
«Сегодня исполняется ровно 150 лет со дня рождения Николая II, который до самой своей гибели в ипатьевском подвале служил верой и правдой России. В Сербии, в центре Белграда, уже много лет стоит памятник последнему русскому императору, а в Москве до сих пор нет даже мемориальной плиты», — отметил Сухарев.
В ноябре 2017 года на территории парка Ливадийского дворца был установлен памятник царю Александру III.
В конце апреля, как сообщал kp.ru, в Тобольске открылся Музей семьи императора Николая II.