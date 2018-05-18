В Госдуме предлагают установить в Москве памятник Николаю II

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Первый зампред думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев подготовил запрос в столичную мэрию с просьбой рассмотреть возможность установки памятника Николаю II в Москве.
В Госдуме предлагают установить в Москве памятник Николаю II
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По мнению парламентария, увековечение памяти последнего русского императора восстановит историческую справедливость. Об этом депутат рассказал RT.

«Сегодня исполняется ровно 150 лет со дня рождения Николая II, который до самой своей гибели в ипатьевском подвале служил верой и правдой России. В Сербии, в центре Белграда, уже много лет стоит памятник последнему русскому императору, а в Москве до сих пор нет даже мемориальной плиты», — отметил Сухарев.

В ноябре 2017 года на территории парка Ливадийского дворца был установлен памятник царю Александру III.

В конце апреля, как сообщал kp.ru, в Тобольске открылся Музей семьи императора Николая II.

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