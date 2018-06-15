Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Многие годы мусульманские организации России деятельно участвуют в жизни страны и общества, уделяют неизменное внимание вопросам сбережения института семьи и семейных ценностей, делам благотворительности и просвещения. Заботятся о сохранении межнационального и межрелигиозного мира», — заявил Путин.

По его словам, такая «большая, плодотворная, истинно подвижническая работа заслуживает самого глубокого уважения и поддержки».

15 июня мусульмане во всём мире отмечают Ураза-байрам — праздник разговления. В Москве сотни верующих собрались на утренний намаз в мечети.

Ураза-байрам — один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина. Он напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками.

RT вёл прямую трансляцию.