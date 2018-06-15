В заказнике в Иркутской области незаконно вырубили лес почти на 900 млн рублей

По факту незаконного проведения сплошной санитарной вырубки леса в природном заказнике регионального значения «Туколонь» в Казачинско-Ленском районе Иркутской области возбуждено уголовное дело.

Как сообщает следственное управление СК России по региону, в результате вырубки нанесён ущерб в 880 млн рублей.

По данным следствия, сотрудники Центра защиты леса Иркутской области необоснованно назначили сплошные санитарные рубки.

«Рубки согласовали сотрудники службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, которые сейчас занимают руководящие должности в региональном министерстве лесного комплекса», — отмечают следователи.

Отмечается, что подозреваемые в совершении преступления сотрудники лесного хозяйства задержаны.

Ранее «Янтарный край» сообщал о том, что в Калининградской области завели уголовное дело из-за незаконной вырубки дубовой рощи.