В заказнике в Иркутской области незаконно вырубили лес почти на 900 млн рублей
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Как сообщает следственное управление СК России по региону, в результате вырубки нанесён ущерб в 880 млн рублей.
По данным следствия, сотрудники Центра защиты леса Иркутской области необоснованно назначили сплошные санитарные рубки.
«Рубки согласовали сотрудники службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, которые сейчас занимают руководящие должности в региональном министерстве лесного комплекса», — отмечают следователи.
Отмечается, что подозреваемые в совершении преступления сотрудники лесного хозяйства задержаны.
Ранее «Янтарный край» сообщал о том, что в Калининградской области завели уголовное дело из-за незаконной вырубки дубовой рощи.