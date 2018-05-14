В Калининградской области завели уголовное дело из-за незаконной вырубки дубовой рощи

В Калининградской области возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки дубовой рощи в Полесском районе, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное Минприроды.

Сотрудники управления охотничьего и лесного хозяйства обнаружили следы несанкционированной вырубки ценных пород деревьев в апреле.

«Собранные материалы в тот же день направлены в природоохранную прокуратуру и правоохранительные органы. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело», — заявил глава управления Эдуард Виноградов.

По его словам, проводится расследование.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в подмосковных лесах выявили более 300 нарушений пожарной безопасности с 1 марта.