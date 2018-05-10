В подмосковных лесах выявили более 300 нарушений пожарной безопасности с 1 марта

В лесах Московской области выявили более 300 нарушений пожарной безопасности с 1 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Возбуждено 344 административных дела против граждан и должностных лиц. В 272 случаях нарушителям вынесли предупреждение, 66 человек оплатят штрафы на общую сумму в 145 тыс. рублей.

На данный момент на стадии рассмотрения находятся шесть административных дел.

Особый противопожарный режим действует в Подмосковье с 1 мая, причём не только в лесах, но и на территории садовых товариществ и дачных участков. Под запретом разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в местах, не предусмотренных для этого.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.