В подмосковных лесах выявили более 300 нарушений пожарной безопасности с 1 марта

Короткая ссылка
В лесах Московской области выявили более 300 нарушений пожарной безопасности с 1 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Возбуждено 344 административных дела против граждан и должностных лиц. В 272 случаях нарушителям вынесли предупреждение, 66 человек оплатят штрафы на общую сумму в 145 тыс. рублей.

На данный момент на стадии рассмотрения находятся шесть административных дел.

Особый противопожарный режим действует в Подмосковье с 1 мая, причём не только в лесах, но и на территории садовых товариществ и дачных участков. Под запретом разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в местах, не предусмотренных для этого.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале разработали маршруты патрулирования в связи с запретом разводить костры в лесу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных