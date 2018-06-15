В Госдуме предлагают ввести онлайн-голосование на выборах с помощью Face ID и отпечатков пальцев

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предлагает перевести систему электронного голосования полностью в электронный формат, используя при этом новые технологии смартфонов и планшетов — Face ID и сканер отпечатков пальцев. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RT) парламентарий направил главе ЦИК Элле Памфиловой.

По словам Чернышова, для реализации инициативы следует задействовать портал Госуслуг и разработать специальное приложение для мобильных устройств. В таком случае голосование будет проходить по электронным бюллетеням.

«Любой гражданин сможет воспользоваться специальной программой, идентифицирующей пользователя, с помощью сравнения биометрических характеристик с данными, заложенными в базе данных сайта Госуслуг. Кроме того, отдать свой голос любой избиратель сможет с помощью отпечатка пальца со своего смартфона», — следует из обращения.

Система дистанционного голосования через интернет уже применяется в 14 странах мира, отметил депутат. Он убеждён, что цифровизация голосования сэкономит бюджетные деньги, а также позволит исключить ошибки в подсчёте голосов, избежать вбросов и мошенничества на выборах.

Чернышов добавил, что вместе с другими депутатами разрабатывает проект закона, которым предполагается воплотить идею в жизнь.

В мае Элла Памфилова предложила перенести Единый день голосования на конец октября для привлечения людей на выборы.