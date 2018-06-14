Аксёнов: курортные районы Крыма обеспечены питьевой водой на весь летний сезон

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что курортные районы обеспечены питьевой водой на весь летний сезон, несмотря на засуху. Об этом сообщает «Крыминформ».

«По курортному сезону рисков нет. Ялта, Алушта — вообще нет рисков в данном случае», — отметил он.

В апреле в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Крыма сообщали, что запасов воды в водохранилищах региона даже без учёта дополнительных притоков достаточно для водоснабжения в течение 2018 года.

Ранее, как передавал Nation News, Роспотребнадзор заявил, что ни один водоём в Петербурге не соответствует санитарным нормам.