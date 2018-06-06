Роспотребнадзор заявил, что ни один водоём в Петербурге не соответствует санитарным нормам

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Ни один водоём в Санкт-Петербурге не соответствует санитарным нормам, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор заявил, что ни один водоём в Петербурге не соответствует санитарным нормам
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Специалисты ведомства провели проверку в мае. В частности, на пляжах были взяты пробы воды и песка.

Как оказалось, самая грязная вода — у стен Петропавловской крепости. Претендовать на звание «самого чистого» не смог и Курортный район, передаёт Inforeactor.

Что касается песка, то все прибрежные зоны отдыха пригодны.

Таким образом, в ведомстве советуют ограничиться только присутствием на пляжах, а от купания в водоёмах воздержаться, поскольку заглатывание воды при плавании может вызвать серьёзные инфекционные заболевания.

Ранее сообщалось, что в Петербурге предложили ужесточить наказание за купание в запрещённых местах.

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