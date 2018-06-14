Собственная водолазная служба Мосводоканала приступит к работе 1 июля
- ©РИА Новости
«Водолазы займутся подводным обследованием гидроузлов, осмотром дюкеров, проверкой и очисткой рыбозащитных сооружений на станциях водоподготовки и другими подводными работами», — заявили в организации.
Ранее для выполнения таких задач нанимались сторонние службы. Решение создать собственную группу водолазов было принято с учётом объёма работ. Компания обеспечивает питьевой водой почти 15 млн жителей в Московском регионе.
Ранее, как сообщал портал Nation News, Роспотребнадзор заявил, что ни один водоём в Петербурге не соответствует санитарным нормам.