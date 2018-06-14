В ДТП в Дагестане три человека погибли и четыре пострадали
- РИА Новости
Отмечается, что на автодороге «Леваши-Акуша» лоб в лоб столкнулись два автомобиля, передаёт Интерфакс.
«Три женщины погибли, ещё четыре человека, в том числе один ребёнок, доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
Ранее источник рассказал, что в Карабудахкентском районе Дагестана два человека погибли и 17 пострадали в ДТП с грузовиком.
В марте URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.