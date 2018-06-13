СМИ: Два человека погибли и 17 пострадали в результате ДТП с маршруткой в Дагестане
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«17 пострадавших, в том числе трое детей. Один крайне тяжёлый, один тяжёлый. Остальные — средней тяжести», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в МЧС подтвердили факт аварии с участием пассажирской «газели» и КамАЗа на трассе республиканского значения Манас — Карабудахкент, при этом в ведомстве не сообщают о погибших и не уточняют число пострадавших в результате происшествия.
В марте URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.