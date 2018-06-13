СМИ: Два человека погибли и 17 пострадали в результате ДТП с маршруткой в Дагестане

Два человека погибли и 17 получили травмы в результате столкновения маршрутки с грузовиком в Карабудахкентском районе Дагестана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«17 пострадавших, в том числе трое детей. Один крайне тяжёлый, один тяжёлый. Остальные — средней тяжести», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в МЧС подтвердили факт аварии с участием пассажирской «газели» и КамАЗа на трассе республиканского значения Манас — Карабудахкент, при этом в ведомстве не сообщают о погибших и не уточняют число пострадавших в результате происшествия.

В марте URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.