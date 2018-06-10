В Тюменской области произошло ДТП с участием семи автомобилей

На дороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области произошла массовая авария с участием семи машин.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

«В 23:44 (21:44 мск субботы) поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии... Грузовой автомобиль в условиях темного времени суток совершил наезд на 6 легковых автомобилей», — указывается в заявлении.

По данным ведомства авария привела к возникновению пожара, который ликвидировали спасатели.

Отмечается, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

В марте URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.