Пять человек пострадали в результате аварии в Иркутской области

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Пять человек получили травмы в результате ДТП, которое произошло в Иркутской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Уточняется, что четверо из пяти пострадавших — подростки.

«В результате произошедшего трое пассажиров иномарки 15 и 17 лет госпитализированы. Несовершеннолетний водитель и его 18-летний приятель получили травмы и ушибы», — отметили в пресс-службе.

Согласно данным ведомства, инцидент произошёл вечером 2 июня на Александровском тракте вблизи Иркутска. Предварительно известно, что 17-летний молодой человек, следуя в посёлок Урик на микроавтобусе, не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.

По имеющейся информации, подросток, управлявший автомобилем, взял её у своего отчима, не сказав ему об этом.

В марте URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.

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