Пять человек пострадали в результате аварии в Иркутской области
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.
Уточняется, что четверо из пяти пострадавших — подростки.
«В результате произошедшего трое пассажиров иномарки 15 и 17 лет госпитализированы. Несовершеннолетний водитель и его 18-летний приятель получили травмы и ушибы», — отметили в пресс-службе.
Согласно данным ведомства, инцидент произошёл вечером 2 июня на Александровском тракте вблизи Иркутска. Предварительно известно, что 17-летний молодой человек, следуя в посёлок Урик на микроавтобусе, не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.
По имеющейся информации, подросток, управлявший автомобилем, взял её у своего отчима, не сказав ему об этом.
В марте URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.