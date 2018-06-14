Путин поручил реорганизовать управление по внутренней политике

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Президент России Владимир Путин поручил реорганизовать управление по внутренней политике. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин поручил реорганизовать управление по внутренней политике
  • ©Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Реорганизовать управление президента России по внутренней политике, возложив на него в том числе подготовку в пределах своей компетенции, обобщение и представление президенту России и руководителю администрации президента России предложений по вопросам определения приоритетных направлений государственной политики в области развития местного самоуправления, по вопросам совершенствования общих принципов организации местного самоуправления, а также организацию и обеспечение взаимодействия президента России с органами местного самоуправления и объединениями муниципальных образований», — говорится в тексте указа.

Также отмечается, что экспертное управление президента России будет отвечать за обеспечение деятельности по применению цифровых технологий и технологическое развитие. Управление президента России по общественным проектам реорганизовано, на него возложена работа по молодёжной политике и патриотическому воспитанию.

В документе говорится, что глава администрации Кремля Антон Вайно в течение месяца должен утвердить структуру и штатное расписание реорганизованных управлений.

13 июня российский лидер Владимир Путин утвердил обновлённый состав администрации президента России. Многие из тех, кто в него входил ранее, остались на своих постах: Антон Вайно был вновь назначен главой президентской администрации, а Алексей Громов и Сергей Кириенко — его первыми заместителями. Свой пост сохранил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Между тем команду покинули несколько советников и помощников главы государства, также уменьшилось общее число таких должностей.

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