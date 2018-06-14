ФСБ и Роскомнадзор требовали от Telegram изменить архитектуру мессенджера

Представитель Роскомнадзора заявила в Мосгорсуде, что ведомство и ФСБ требовали от мессенджера Telegram изменить его архитектуру так, чтобы предоставить ключи для дешифрования сообщений.

«ФСБ и Роскомнадзор в течение года предприниматели побуждают Telegram изменить архитектуру мессенджера. Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствии с российским законом », - приводит ТАСС слова представителя Роскомнадзора.

По ее словам, в ведомстве считают, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования.

В свою очередь, представитель ФСБ заявила, что негативный эффект от блокировки Телеграмма несопоставим с возможными терактами.

Юрист мессенджера Рамиль Ахметгалиев, что ключи для дешифрования хранятся на устройствах пользователей, и Telegram не имеет к ним доступа.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг блокировки мессенджера Telegram .