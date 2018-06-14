ФСБ и Роскомнадзор требовали от Telegram изменить архитектуру мессенджера
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«ФСБ и Роскомнадзор в течение года предприниматели побуждают Telegram изменить архитектуру мессенджера. Мы считаем, что структура любого мессенджера может быть изменена для приведения в соответствии с российским законом », - приводит ТАСС слова представителя Роскомнадзора.
По ее словам, в ведомстве считают, что Telegram имеет техническую возможность предоставить ключи для дешифрования.
В свою очередь, представитель ФСБ заявила, что негативный эффект от блокировки Телеграмма несопоставим с возможными терактами.
Юрист мессенджера Рамиль Ахметгалиев, что ключи для дешифрования хранятся на устройствах пользователей, и Telegram не имеет к ним доступа.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг блокировки мессенджера Telegram .