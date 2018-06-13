Средняя зарплата по Ленинградской области выросла на 11,2%

Средняя заработная плата в Ленинградской области увеличилась на 11,2%, сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным Петростата, в настоящее время показатель составляет 40 756 рублей.

Из официальных данных биржи труда следует, что в 2017 году численность работающего населения в регионе выросла на 12 тыс. человек. Уровень безработицы остаётся на отметке 0,3% от числа трудоспособных граждан.

Как отметили в пресс-службе, изменения связаны с увеличением количества высокопроизводительных рабочих мест в регионе: за 2017 год численность занятого в высокотехнологичном производстве населения выросла на 9,6 тыс.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают установить минимальный размер оплаты труда на уровне 40% от средней заработной платы по стране.