Средняя зарплата по Ленинградской области выросла на 11,2%
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По данным Петростата, в настоящее время показатель составляет 40 756 рублей.
Из официальных данных биржи труда следует, что в 2017 году численность работающего населения в регионе выросла на 12 тыс. человек. Уровень безработицы остаётся на отметке 0,3% от числа трудоспособных граждан.
Как отметили в пресс-службе, изменения связаны с увеличением количества высокопроизводительных рабочих мест в регионе: за 2017 год численность занятого в высокотехнологичном производстве населения выросла на 9,6 тыс.
Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают установить минимальный размер оплаты труда на уровне 40% от средней заработной платы по стране.