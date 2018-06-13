В Курганской области выделят около 2,2 млн рублей на создание новых дошкольных мест

Из бюджета Курганской области планируют направить около 2,2 млн рублей на создание и оснащение новых дошкольных мест в муниципалитетах, сообщает URA.RU.

Соответствующее постановление принято на заседании регионального правительства.

Как рассказал директор департамента образования и науки Герман Хмелёв, документ утверждает распределение субсидий местным бюджетам на поддержку муниципальных образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования.

«Благодаря данной субсидии в 2018 году в Курганской области планируется создать 81 новое дошкольное место», — отметил он.

В департаменте образования и науки сообщили, что средства будут выделены на условиях софинансирования из бюджета муниципалитета.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Москве построят и реконструируют дополнительные учреждения образования.