Клименко освобождён от должности советника президента по вопросам развития интернета
Российский лидер Владимир Путин освободил от должности советника президента России по вопросам развития интернета Германа Клименко.
«Освободить Клименко Германа Сергеевича от должности советника президента Российской Федерации», — говорится в указе на сайте Кремля.
Ранее стало известно, что Владимир Кожин освобождён от должности помощника по вопросам военно-технического сотрудничества. Также поста помощника главы государства лишился Евгений Школов.
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