Кожин и Школов сняты с постов помощников президента России

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Президент России Владимир Путин освободил Владимира Кожина от должности помощника по вопросам военно-технического сотрудничества.
Кожин и Школов сняты с постов помощников президента России
  • ©Kremlin Pool
  • globallookpress.com

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Также поста помощника главы государства лишился Евгений Школов.

Ранее сообщалось, что Антон Кобяков назначен советником президента.

Посты помощников сохранили Владимир Сурков и Юрий Ушаков.

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