Кожин и Школов сняты с постов помощников президента России
Президент России Владимир Путин освободил Владимира Кожина от должности помощника по вопросам военно-технического сотрудничества.
- ©Kremlin Pool
- globallookpress.com
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Также поста помощника главы государства лишился Евгений Школов.
Ранее сообщалось, что Антон Кобяков назначен советником президента.
Посты помощников сохранили Владимир Сурков и Юрий Ушаков.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен