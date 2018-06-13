Криворучко назначен замминистра обороны России

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Криворучко заместителем министра обороны России.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Криворучко Алексея Юрьевича заместителем министра обороны России», — говорится в документе.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее российский лидер освободил от должности первого замглавы МЧС.