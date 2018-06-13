В Ставропольском крае завели дело после гибели подростка из-за упавшей стены недостроенного здания

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело из-за гибели 13-летнего мальчика под упавшей стеной недостроенного здания, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СК России.

По данным следствия, 2 июня в селе Рагули трое подростков возвращались домой через пустырь. Они подошли к недостроенному зданию, и в какой-то момент перекрытия рухнули, после чего стена упала. Один из мальчиков умер от полученных травм.

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности». Устанавливаются обстоятельства инцидента, допрашиваются свидетели.

Ранее progorod43.ru сообщало, что в Кировской области возбудили уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка.