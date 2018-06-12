В Удмуртии разработали речные турмаршруты
- Reuters
По новым маршрутам туристы отправятся уже в этом году, но пока речь идёт о пилотном проекте.
Ещё предстоит обустроить пути подъезда к началу пути, охраняемые стоянки, места для ночлега и бани.
Как ожидается, помимо сплава, отдыхающие смогут побывать в музеях и центрах культуры, осмотреть знаковые достопримечательности вблизи рек.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Казани ожидают 200 тыс. туристов во время чемпионата мира по футболу 2018 года.