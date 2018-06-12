Следователи решают вопрос о задержании владельца лодочной станции в Волгограде
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- globallookpress.com
«Решается вопрос о задержании владельца лодочной станции, не предпринявшего никаких действий по предотвращению выхода катамарана в акваторию реки Волги», — говорится в сообщении, поступившем в RT.
Ранее сообщалось, что расследование дела о столкновении катамарана и баржи на Волге поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
ЧП произошло 11 июня. По последним данным, погибли 11 человек.