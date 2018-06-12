Следователи решают вопрос о задержании владельца лодочной станции в Волгограде

Следователи решают вопрос о задержании владельца лодочной станции, который не предпринял никаких действий по предотвращению выхода на Волгу катамарана, впоследствии столкнувшегося с баржей. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Решается вопрос о задержании владельца лодочной станции, не предпринявшего никаких действий по предотвращению выхода катамарана в акваторию реки Волги», — говорится в сообщении, поступившем в RT.

Ранее сообщалось, что расследование дела о столкновении катамарана и баржи на Волге поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

ЧП произошло 11 июня. По последним данным, погибли 11 человек.