В Большом театре концертом откроют фестиваль «Музыка Земли»

Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли» откроется концертом в Бетховенском зале Большого театра.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

Фестиваль откроется концертом в Бетховенском зале Исторической сцены ГАБТ во вторник, 12 июня.

В концерте-открытии будут участвовать художественный руководитель фестиваля всемирно известный пианист Борис Березовский, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» и подмосковный детский фольклорный ансамбль «Кладец».

Ранее сообщалось, что фестиваль «День России. Московское время» пройдёт в столице 11 и 12 июня.