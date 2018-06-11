СМИ сообщили о рекордных показателях эффективности российских ЗРК С-500

Российские зенитные ракетные комплексы С-500 устанавливают новые рекорды в дальности поражения и демонстрируют исключительные возможности, пишет The National Interest.

Как сообщает издание, по данным источников из Министерства обороны США, проведённые испытания ЗРК показали способность комплекса эффективно работать на диапазонах, которые ранее считались невозможными.

Так, подчёркивается, что ракетная система успешно поразила цель на расстоянии 299 миль (481 км), что на 50 миль (80 км) превышает способность любой другой известной аналогичной системы.

Ранее эксперты американского журнала The National Interest сообщили об «устрашающем» Североатлантический альянс российском истребителе Су-27.