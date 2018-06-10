В Орловской области проверят все железнодорожные переезды после ДТП с автобусом

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил провести проверку состояния всех железнодорожных переездов региона после ДТП с автобусом и поездом. Об этом сообщается на сайте администрации области.

«Андрей Клычков поставил задачу в ближайшие несколько дней провести проверку состояния всех железнодорожных переездов Орловской области и инструктаж водителей автотранспортных средств, перевозящих детей и сотрудников учреждений культуры на массовые мероприятия», — заявили в администрации.

Отмечается, что Клычков выехал к месту инцидента. Он поручил создать штаб, в который вошли представители правоохранительных органов, органов исполнительной государственной власти, учреждений здравоохранения и психологи.

Губернатор заявил, что всем пострадавшим окажут высококвалифицированную медицинскую и психологическую помощь. Семьям пострадавших выплатят компенсации из резервного фонда.

Ранее в Орловской области произошло ДТП с участием автобуса и грузового поезда под Орлом. В результате произошедшего четыре человека погибли и 11 пострадали.

В марте портал «ВашГород.ру» сообщал, что в ДТП со «скорой» в Кемеровской области пострадали четыре человека.