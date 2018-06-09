Праздничный салют в честь Дня России запустят с Большого Москворецкого моста
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«Согласована центральная площадка. После концерта на Красной площади будет салют с Большого Москворецкого моста», — заявил он.
Праздник будет отмечаться фестивалем «День России. Московское время», в котором участвуют семь парков. Запланированы концерты, спектакли, мастер-классы. Фестиваль продлится два дня — 11 и 12 июня.
Ранее progorod43 сообщал, что в День города в Кирове пройдёт автопробег.