В Свердловской области завершили расследование дела против двух хирургов

В Нижнем Тагиле завершили расследование уголовного дела против двух хирургов из Демидовской больницы, сообщает URA.RU.

«Врачи обвиняются по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», — заявил руководитель следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила СУ СК России по Свердловской области Антон Поклонов.

По данным следователей, в марте 2017 года в больницу поступил 58-летний мужчина. Был выбран неправильный способ оказания ему помощи, и через два дня после госпитализации пациент скончался.

«Расследование позволило установить причинно-следственную связь между неправильными действиями обвиняемых и смертью пациента», — отметил Поклонов.

По его словам, на это указывают результаты двух комплексных судебных экспертиз, которые были проведены в рамках расследования.

Ранее kp.ru сообщало, что Росздравнадзор решил проверить больницу в Армавире из-за смерти четырёхлетней девочки.