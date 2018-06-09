Главред российского Forbes освобождён от должности

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Николай Усков освобождён от должности главного редактора Forbes Russia.
Главред российского Forbes освобождён от должности
  • Николай Усков
  • globallookpress.com
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Как говорится в заявлении медиагруппы ACMG, которой принадлежит издание, решение принято в связи с неудовлетворенностью качеством его работы и систематическими нарушениями трудовой дисциплины.

«Николай Усков освобождён от должности главного редактора Forbes, исполняющим обязанности назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания», — цитирует РИА Новости заявление.

Решение вступает в силу с 9 июня.

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