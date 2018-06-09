Главред российского Forbes освобождён от должности
- Николай Усков
- globallookpress.com
- © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Как говорится в заявлении медиагруппы ACMG, которой принадлежит издание, решение принято в связи с неудовлетворенностью качеством его работы и систематическими нарушениями трудовой дисциплины.
«Николай Усков освобождён от должности главного редактора Forbes, исполняющим обязанности назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания», — цитирует РИА Новости заявление.
Решение вступает в силу с 9 июня.