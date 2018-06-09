В России предложили выплачивать вознаграждение за сдачу батареек

В России предложили выплачивать гражданам вознаграждение за сдачу батареек, сообщает газета «Известия».

Соответствующая инициатива содержится в проекте концепции развития системы тарифных планов по оплате коммунальных услуг.

Средства на такие выплаты могут направляться из повышенного тарифа за коммунальные услуги или экологического сбора для производителей и импортёров батареек.

Оплату за каждый сданный источник питания предлагает ассоциация «ЖКХ и городская среда». Это одна из инициатив по внедрению тарифных планов в ЖКХ, которые подготовлены отраслевыми специалистами по просьбе Минстроя и обсуждаются рабочей группой по развитию ЖКХ Экспертного совета при правительстве России.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис подтвердил, что ведомство просило ассоциацию обсудить на своей площадке подходы, связанные с тарифными планами по оплате коммунальных услуг.

По словам чиновника, итоговое предложение по батарейкам ему пока не представлено, но, как только оно появится, ведомство выскажет свою позицию.

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