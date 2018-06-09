В России предложили выплачивать вознаграждение за сдачу батареек

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В России предложили выплачивать гражданам вознаграждение за сдачу батареек, сообщает газета «Известия».
В России предложили выплачивать вознаграждение за сдачу батареек
  • © Patrick Lefevre
  • globallookpress.com

Соответствующая инициатива содержится в проекте концепции развития системы тарифных планов по оплате коммунальных услуг.

Средства на такие выплаты могут направляться из повышенного тарифа за коммунальные услуги или экологического сбора для производителей и импортёров батареек.

Оплату за каждый сданный источник питания предлагает ассоциация «ЖКХ и городская среда». Это одна из инициатив по внедрению тарифных планов в ЖКХ, которые подготовлены отраслевыми специалистами по просьбе Минстроя и обсуждаются рабочей группой по развитию ЖКХ Экспертного совета при правительстве России.

Замглавы Минстроя Андрей Чибис подтвердил, что ведомство просило ассоциацию обсудить на своей площадке подходы, связанные с тарифными планами по оплате коммунальных услуг.

По словам чиновника, итоговое предложение по батарейкам ему пока не представлено, но, как только оно появится, ведомство выскажет свою позицию.

Ранее RIA56 сообщало, что мусор со свалок в Оренбургской области будут перерабатывать в топливо.

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