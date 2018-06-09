В Росавиации назвали условия выдачи сертификата эксплуатанта новым «Саратовским авиалиниям»

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что новым «Саратовским авиалиниям» необходимо будет обновить воздушный парк и изменить подходы к обеспечению безопасности для получения сертификата эксплуатанта.

Как отмечается, авиакомпания уже подала заявку. При этом, по словам Нерадько, в ней «присутствуют все те же самые самолёты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый руководящий персонал».

«Собственник авиакомпании заявлял о том, что он изменит подходы в руководстве авиакомпании. Если это произойдёт, то заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что акционер компании «Саратовские авиалинии», прекратившей свою деятельность, подал в Росавиацию заявку на получение сертификата эксплуатанта для новой компании.