В Росавиации назвали условия выдачи сертификата эксплуатанта новым «Саратовским авиалиниям»

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Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что новым «Саратовским авиалиниям» необходимо будет обновить воздушный парк и изменить подходы к обеспечению безопасности для получения сертификата эксплуатанта.

Как отмечается, авиакомпания уже подала заявку. При этом, по словам Нерадько, в ней «присутствуют все те же самые самолёты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый руководящий персонал».

«Собственник авиакомпании заявлял о том, что он изменит подходы в руководстве авиакомпании. Если это произойдёт, то заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что акционер компании «Саратовские авиалинии», прекратившей свою деятельность, подал в Росавиацию заявку на получение сертификата эксплуатанта для новой компании.

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