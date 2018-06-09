Глава Томской области рассказал, когда обратившаяся к Путину многодетная мать получит землю

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что многодетная мать Наталья Журова, обратившаяся на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, получит земельный участок через 2—3 года.
Глава Томской области рассказал, когда обратившаяся к Путину многодетная мать получит землю
  • kremlin.ru

«Мы кратно ускорим движение очереди, поэтому семья Журовых, которая обратилась к президенту, в течение двух-трёх лет получит свой участок, как и те, кто стоит в очереди перед ними», — цитирует его Интерфакс.

По словам Жвачкина, земельный участок, скорее всего, будет выделен на северной окраине Томска.

«Свободная земля у города только там, мэр мне об этом докладывал», — пояснил губернатор. 

Ранее сообщалось, что губернатор Томской области во время встречи с многодетной матерью Натальей Журовой извинился перед ней за чёрствость чиновников.

7 июня в ходе прямой линии с Путиным мать троих детей Наталья Журова пожаловалась президенту России на проблемы с получением земельного участка.

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