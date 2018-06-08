Глава Томской области извинился перед обратившейся к Путину многодетной матерью

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин во время встречи с многодетной матерью Натальей Журовой, обратившейся на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, извинился перед ней за чёрствость чиновников.

«Сергей Анатольевич извинился перед Натальей Николаевной за чёрствость чиновников и за то, что из-за плохой связи не расслышал имя томички во время прямой линии с главой государства», — говорится в сообщении на сайте администрации.

Отмечается, что встреча продлилась более часа.

Жвачкин пообещал помочь семье, которая хочет построить дом, где будут расти их дети, а потом и внуки.

По словам главы региона, корень проблемы — «бездушие отдельных представителей власти, которые не могут толком объяснить людям их права».

7 июня в ходе прямой линии с Путиным мать троих детей Наталья Журова пожаловалась, что в 2010 году она встала на очередь для получения положенного по закону участка. В связи с тем что за несколько лет очередь сократилась только наполовину, Журова обратилась «в свой регион», где ей сказали, что в Томской области землю в первоочередном порядке якобы могут получить только семьи, имеющие четырёх и более детей, а семьи с тремя детьми должны стоять в общей очереди.

Ранее стало известно, что в Амурской области прокуратура организовала проверку после жалобы президенту России Владимиру Путину на снижение зарплаты медперсоналу Белогорской больницы.