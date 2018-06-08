В Приамурье прокуратура проверяет больницу после жалобы Путину на снижение зарплаты

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В Амурской области прокуратура организовала проверку после жалобы президенту России Владимиру Путину на снижение зарплаты медперсоналу Белогорской больницы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Валентина Бурсянина.

«После прямой линии мы организовали выездную проверку, на месте работает прокуратура, специалисты министерства здравоохранения Амурской области и государственной инспекции по труду, проверяем своевременность и полноту выплаты заработной платы сотрудникам Белогорской больницы», — сказал Бурсянин.

Отмечается, что во время прямой линии с президентом России была озвучена жалоба на то, что у бюджетников из Белогорска сначала повысили зарплату, а затем снизили. 

Ранее СК начал проверку жалобы Путину на отсутствие лекарств у бригады скорой помощи в Ярославле.

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