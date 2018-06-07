СК начал проверку жалобы Путину на отсутствие лекарств у бригады скорой помощи в Ярославле

Следователи начали проверку после информации о смерти онкобольной жительницы Ярославской области от болевого шока из-за отсутствия нужных обезболивающих. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

«Незамедлительно организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным поступило сообщение от жительницы Ярославля Веры Куприной. Она рассказала, что её мать, которая являлась онкобольной, умерла от болевого шока, так как у бригады скорой помощи не было нужных лекарств.

Ранее сообщалось, что жители города Струнино Владимирской области обратились к Путину с жалобой на закрывающиеся отделения местной больницы.