СМИ: Скорую помощь во время ЕГЭ в Москве в этом году вызывали около 200—250 раз

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Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН заявил, что скорую помощь во время Единого государственного экзамена в Москве в этом году вызывали около 200—250 раз.

«Мы особое внимание обращаем на то, чтобы не нервировать и без того нервничающего участника ЕГЭ», — отметил он.

Как рассказал Саминский, причинами госпитализации детей стали давление, гипертонические кризы и перебои в работе сердца.

Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля. В нём участвуют 730 тыс. человек.

Ранее Nation News сообщало, что Роскомнадзор заблокировал работу 93 сайтов с ответами на ОГЭ и ЕГЭ.

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