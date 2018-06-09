СМИ: Скорую помощь во время ЕГЭ в Москве в этом году вызывали около 200—250 раз

Президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН заявил, что скорую помощь во время Единого государственного экзамена в Москве в этом году вызывали около 200—250 раз.

«Мы особое внимание обращаем на то, чтобы не нервировать и без того нервничающего участника ЕГЭ», — отметил он.

Как рассказал Саминский, причинами госпитализации детей стали давление, гипертонические кризы и перебои в работе сердца.

Основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля. В нём участвуют 730 тыс. человек.

Ранее Nation News сообщало, что Роскомнадзор заблокировал работу 93 сайтов с ответами на ОГЭ и ЕГЭ.