В России предлагают принять на федеральном уровне закон о льготах на проезд для студентов

Общероссийское объединение пассажиров просит рассмотреть возможность законодательного закрепления транспортных льгот для студентов очной формы обучения во всех регионах страны.

Обращение направлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Отмечается, что речь идёт о скидке в размере 50% от установленной субъектом стоимости билетов на все виды городского транспорта. Для учащихся, получающих социальную стипендию, проезд предлагают сделать бесплатным.

Подготовить такую инициативу общественники решили после проведения опроса, результаты которого показали, что более половины (67%) студентов России не имеют льгот на проезд в общественном транспорте.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова заявила, что в Госдуме готовы поддержать идею, изучив опыт субъектов по предоставлению транспортных льгот студентам.

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