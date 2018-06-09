В России предлагают принять на федеральном уровне закон о льготах на проезд для студентов

Короткая ссылка
Общероссийское объединение пассажиров просит рассмотреть возможность законодательного закрепления транспортных льгот для студентов очной формы обучения во всех регионах страны.
В России предлагают принять на федеральном уровне закон о льготах на проезд для студентов
  • © Агентство городских новостей «Москва» / Кардашов Антон

Обращение направлено на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Отмечается, что речь идёт о скидке в размере 50% от установленной субъектом стоимости билетов на все виды городского транспорта. Для учащихся, получающих социальную стипендию, проезд предлагают сделать бесплатным.

Подготовить такую инициативу общественники решили после проведения опроса, результаты которого показали, что более половины (67%) студентов России не имеют льгот на проезд в общественном транспорте.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Наталья Кувшинова заявила, что в Госдуме готовы поддержать идею, изучив опыт субъектов по предоставлению транспортных льгот студентам.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить