В ОНК сообщили, в какой колонии Улюкаев начал отбывать наказание

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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев начал отбывать наказание в колонии строгого режима в Тверской области. Об этом заявила заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«ФСИН информацию о нахождении Алексея Улюкаева не может раскрыть даже правозащитникам в связи с нормами законодательства. Однако от других осуждённых мы узнали, что Улюкаев находится в колонии №1 Тверской области», — цитирует её РИА Новости.

Меркачева добавила, что в настоящее время Улюкаев находится на карантине, однако, по её словам, скоро будет переведён в обычную камеру.

Ранее сообщалось, что Улюкаева этапировали в колонию.

Экс-министра экономического развития задержали осенью 2016 года по обвинению в получении взятки на сумму $2 млн за положительную оценку, которая позволила «Роснефти» заключить сделку по покупке госпакета «Башнефти».

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