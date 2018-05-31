Улюкаева этапировали в колонию

Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева отправили в колонию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний.

«В настоящее время осуждённый Улюкаев в соответствии с приговором суда направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы», — сказал собеседник.

При этом во ФСИН не уточнили названия учреждения.

В апреле Московский городской суд признал законным приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, которого ранее осудили на восемь лет колонии строгого режима. Однако наказание было смягчено — с экс-министра сняли запрет занимать государственные должности.