Улюкаева этапировали в колонию

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Бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева отправили в колонию.
Улюкаева этапировали в колонию
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы исполнения наказаний.

«В настоящее время осуждённый Улюкаев в соответствии с приговором суда направлен для отбывания наказания в одно из учреждений уголовно-исполнительной системы», — сказал собеседник.

При этом во ФСИН не уточнили названия учреждения.

В апреле Московский городской суд признал законным приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, которого ранее осудили на восемь лет колонии строгого режима. Однако наказание было смягчено — с экс-министра сняли запрет занимать государственные должности. 

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