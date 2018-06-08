В Новгородской области проводят проверку после смерти ребёнка в больнице

Следственный комитет в Новгородской области проводит проверку по факту смерти четырёхлетнего ребёнка в больнице, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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РИА Новости

Инцидент произошёл 5 июня. По предварительной информации, мальчик скончался от острой кишечной инфекции. Назначено проведение судебно-медицинского обследования. По итогам проверки планируется вынести процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор в отношении няни из Нефтеюганска, обвинявшейся по статьям «Истязание» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».