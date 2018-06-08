В Новгородской области проводят проверку после смерти ребёнка в больнице
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- РИА Новости
Инцидент произошёл 5 июня. По предварительной информации, мальчик скончался от острой кишечной инфекции.
Назначено проведение судебно-медицинского обследования. По итогам проверки планируется вынести процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе вынесли приговор в отношении няни из Нефтеюганска, обвинявшейся по статьям «Истязание» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».