В Нижегородской области вынесли приговор участнику банды, похитившей картины Левитана

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В Нижегородской области суд вынес приговор участнику банды, похитившей в том числе картины Исаака Левитана. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

51-летний мужчина обвинялся по статьям «Участие в банде, совершение грабежей, разбойных нападений, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

С 2014 года в течение двух лет он в составе организованной вооружённой группы неоднократно совершал разбойные нападения на людей, которые перевозили деньги, а также грабил банки. Доказано, что злоумышленники похитили более 80 млн рублей.

Помимо этого в 2014 году в Ивановской области подсудимый вместе с сообщниками украл четыре картины Левитана из Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Обвиняемый приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Вердикт в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области завершили расследование уголовных дел против лидера и участника банды, которые совершали разбои на территории региона, а также похитили картины Шишкина и Левитана.

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