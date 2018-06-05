В Нижегородской области завершено расследование дел против укравших картины Левитана и Шишкина

В Нижегородской области завершили расследование уголовных дел против лидера и участника банды, которые совершали разбои на территории региона, а также похитили картины Шишкина и Левитана. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, в 2012—2016 годах обвиняемые совершали разбойные нападения на лиц, перевозивших крупные денежные суммы, и грабили банки. Они использовали огнестрельное оружие. Доказано, что фигуранты украли более 80 млн руб.

В 2014 году они похитили четыре картины Левитана из Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в Ивановской области, а в 2013-м — картину Шишкина из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области.

Уголовное дело в отношении ещё четырёх участников банды, двое из которых являются гражданами Белоруссии, уже рассматривается в суде.

Ранее сообщалось, что сотрудникам итальянской полиции удалось найти три картины, украденные из небольших музеев Болоньи.