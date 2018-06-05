В Нижегородской области завершено расследование дел против укравших картины Левитана и Шишкина
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По имеющимся данным, в 2012—2016 годах обвиняемые совершали разбойные нападения на лиц, перевозивших крупные денежные суммы, и грабили банки. Они использовали огнестрельное оружие. Доказано, что фигуранты украли более 80 млн руб.
В 2014 году они похитили четыре картины Левитана из Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника в Ивановской области, а в 2013-м — картину Шишкина из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области.
Уголовное дело в отношении ещё четырёх участников банды, двое из которых являются гражданами Белоруссии, уже рассматривается в суде.
Ранее сообщалось, что сотрудникам итальянской полиции удалось найти три картины, украденные из небольших музеев Болоньи.