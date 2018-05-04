Полиция Италии нашла три картины, украденные из музеев Болоньи

Сотрудникам итальянской полиции удалось найти три картины, украденные из небольших музеев Болоньи, сообщает Associated Press.

Отмечается, что место, где преступник хранил полотна, удалось обнаружить благодаря камерам наблюдения.

Среди найденных картин — портрет святого Амвросия, написанный в 1363 году, автором которого считается Джусто де Менабуои.

Картина была украдена в марте этого года из Национальной пинакотеки Болоньи.

В конце сентября 2017 года сообщалось, что картина «Портрет молодой девушки со светлыми волосами» французского художника Пьера Огюста Ренуара была украдена из аукционного дома незадолго до торгов.