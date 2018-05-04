Полиция Италии нашла три картины, украденные из музеев Болоньи

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Сотрудникам итальянской полиции удалось найти три картины, украденные из небольших музеев Болоньи, сообщает Associated Press. 

Отмечается, что место, где преступник хранил полотна, удалось обнаружить благодаря камерам наблюдения.

Среди найденных картин — портрет святого Амвросия, написанный в 1363 году, автором которого считается Джусто де Менабуои.

Картина была украдена в марте этого года из Национальной пинакотеки Болоньи.

В конце сентября 2017 года сообщалось, что картина «Портрет молодой девушки со светлыми волосами» французского художника Пьера Огюста Ренуара была украдена из аукционного дома незадолго до торгов.

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