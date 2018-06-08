Во Владикавказе проводят проверку после смерти ребёнка в частной клинике
По предварительной информации, у девочки было врождённое заболевание, а также рана в области поясничного отдела позвоночника.
7 июня ребёнку проводили процедуру озонотерапии, во время которой она потеряла сознание. Медики оказали первую помощь, но девочка скончалась до приезда скорой неотложной медицинской помощи.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проверяют наличие у клиники документов на право оказывать медицинские услуги и наличие у врачей соответствующей квалификации.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО проводят проверку после смерти ребёнка в больнице.