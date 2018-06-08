Во Владикавказе проводят проверку после смерти ребёнка в частной клинике

Во Владикавказе проводят проверку после смерти трёхлетнего ребёнка в частной клинике, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Республике Северная Осетия — Алания.

По предварительной информации, у девочки было врождённое заболевание, а также рана в области поясничного отдела позвоночника.

7 июня ребёнку проводили процедуру озонотерапии, во время которой она потеряла сознание. Медики оказали первую помощь, но девочка скончалась до приезда скорой неотложной медицинской помощи.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проверяют наличие у клиники документов на право оказывать медицинские услуги и наличие у врачей соответствующей квалификации.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО проводят проверку после смерти ребёнка в больнице.