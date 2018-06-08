Адвокат подтвердил решение суда Москвы об объявлении в международный розыск россиянина Винника

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Адвокат Тимофей Мусатов подтвердил решение суда Москвы об объявлении в международный розыск задержанного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника.
Адвокат подтвердил решение суда Москвы об объявлении в международный розыск россиянина Винника
  • © Nicolas Economou
  • globallookpress.com

«Останкинский суд 1 июня вынес заочное решение об объявлении Александра Винника в международный розыск. Последствия этого решения следующие: оно должно быть рассмотрено в суде города Салоники как ещё один запрос об экстрадиции Винника в Россию», — сказал RT Мусатов.

По его словам, далее будет принято решение о выдаче Александра либо в Россию, либо в США.

«Учитывая, что в сегодняшнем обвинении ему инкриминируется обвинение в мошенничестве в сфере компьютерной информации, по тем материалам, которые описаны в том числе и в американском обвинении, перед юстицией Греции встанет вопрос, на чьей территории должны расследоваться преступления, на которые обратили внимание две стороны», — добавил адвокат.

Ранее стало известно, что Останкинский суд Москвы заочно арестовал Винника. Россиянин, обвиняемый в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи, был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей. 

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