Адвокат подтвердил решение суда Москвы об объявлении в международный розыск россиянина Винника

Адвокат Тимофей Мусатов подтвердил решение суда Москвы об объявлении в международный розыск задержанного в Греции по запросу США россиянина Александра Винника.

«Останкинский суд 1 июня вынес заочное решение об объявлении Александра Винника в международный розыск. Последствия этого решения следующие: оно должно быть рассмотрено в суде города Салоники как ещё один запрос об экстрадиции Винника в Россию», — сказал RT Мусатов.

По его словам, далее будет принято решение о выдаче Александра либо в Россию, либо в США.

«Учитывая, что в сегодняшнем обвинении ему инкриминируется обвинение в мошенничестве в сфере компьютерной информации, по тем материалам, которые описаны в том числе и в американском обвинении, перед юстицией Греции встанет вопрос, на чьей территории должны расследоваться преступления, на которые обратили внимание две стороны», — добавил адвокат.

Ранее стало известно, что Останкинский суд Москвы заочно арестовал Винника. Россиянин, обвиняемый в отмывании до $4 млрд с помощью криптовалютной биржи, был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу американских властей.