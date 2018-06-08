Собянин будет участвовать в выборах мэра Москвы как самовыдвиженец

Мэр Москвы Сергей Собянин представил в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на пост главы столичного правительства.

Как сообщает РИА Новости, действующий мэр в зале заседаний Мосгоризбиркома представил членам комиссии паспорт, заявление и ряд других необходимых документов.

Собянин также заявил, что пойдёт на выборы «от партии москвичей» через сбор подписей.

«Я буду выдвигаться от партии москвичей путём сбора подписей. Считаю, что это правильно, так как должность мэра в большей степени хозяйственная, чем политическая, и должна учитывать настроения, мнения москвичей любых политических взглядов», — сказал Собянин.

Пресс-секретарь заявил, что под участием от «партии москвичей» имеется в виду самовыдвижение.

2 июня на заседании Мосгордумы было принято решение о проведении выборов мэра Москвы 9 сентября.