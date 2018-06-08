МЧС отменило запрет на проверки среднего бизнеса

Короткая ссылка
Новый глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ, запрещающий проверки противопожарного состояния объектов среднего бизнеса.
МЧС отменило запрет на проверки среднего бизнеса
  • © РИА Новости

«Глава МЧС отменил этот приказ от 12 сентября 2016 года», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Как отмечается, данное решение позволит сформировать план проверок в соответствии с федеральным законодательством и обеспечить своевременное выявление нарушений правил пожарной безопасности на объектах предпринимательства.

Документ, подписанный экс-главой МЧС Владимиром Пучковым, содержал директиву «не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства».

Ранее отмену соответствующего приказа анонсировал первый замглавы МЧС Александр Чуприян. 

В мае сообщалось, что нарушения требований пожарной безопасности выявлены на каждом втором проверенном объекте с массовым пребыванием людей. Так, общее число нарушений превысило 220 тысяч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить