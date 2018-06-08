МЧС отменило запрет на проверки среднего бизнеса

Новый глава МЧС России Евгений Зиничев отменил приказ, запрещающий проверки противопожарного состояния объектов среднего бизнеса.

«Глава МЧС отменил этот приказ от 12 сентября 2016 года», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Как отмечается, данное решение позволит сформировать план проверок в соответствии с федеральным законодательством и обеспечить своевременное выявление нарушений правил пожарной безопасности на объектах предпринимательства.

Документ, подписанный экс-главой МЧС Владимиром Пучковым, содержал директиву «не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства».

Ранее отмену соответствующего приказа анонсировал первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

В мае сообщалось, что нарушения требований пожарной безопасности выявлены на каждом втором проверенном объекте с массовым пребыванием людей. Так, общее число нарушений превысило 220 тысяч.