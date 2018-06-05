МЧС отменит приказ о запрете на проверку среднего бизнеса

Приказ МЧС России, запретивший проверки среднего бизнеса, будет отменён. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян.

«Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идёт о проверках среднего бизнеса», — приводит РИА Новости его слова.

Он пояснил, что приказ об их запрете будет отменён.

В сентябре 2016 года глава МЧС Владимир Пучков подписал приказ о запрете проверок малого и среднего предпринимательства.

Приказ содержал директиву для руководителя департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства, начальников главных управлений МЧС по субъектам России «не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства».