МЧС отменит приказ о запрете на проверку среднего бизнеса
«Мы будем проводить проверки объектов, которые ранее были запрещены приказом МЧС. Речь идёт о проверках среднего бизнеса», — приводит РИА Новости его слова.
Он пояснил, что приказ об их запрете будет отменён.
В сентябре 2016 года глава МЧС Владимир Пучков подписал приказ о запрете проверок малого и среднего предпринимательства.
Приказ содержал директиву для руководителя департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства, начальников главных управлений МЧС по субъектам России «не включать в ежегодные планы проведения плановых проверок субъекты малого и среднего предпринимательства».